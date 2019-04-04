Семь организаций устранит нарушения, связанные с трудоустройством инвалидов

Организация не занимается подбором персонала на рабочие места для инвалидов Фото: Pixabay

Организация не занимается подбором персонала на рабочие места для инвалидов Фото: Pixabay

В Московском районе Петербурга прокуратура обязала руководителей семи организаций серьёзней отнестись к закону об обеспечении занятости инвалидов.

Согласно материалам дела, ООО «Оргтехстрой», ООО «Галактика», ООО «СОДЕКСО ЕВРОАЗИЯ» и АО «Внешнеторговая фирма «Фудлайн» не предоставили в агенство занятости необходимые данные и документы о проведённой работе по трудоустройству инвалидов за январь-февраль 2019 года.

Отмечается, что организации АО «ПОРТ-КАРГО-СЕРВИС» и ООО «НЕВСКИЙ ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС» их представила, но с нарушением установленного срока.

Работодатели обязаны предоставлять в агентства занятости населения информацию, необходимую для организации занятости инвалидов, каждый месяц не позднее 15 числа, следующего за отчетным периодом, сообщили в городской прокуратуре.

Руководителей организаций обязали устранить нарушения, а также привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге инвалидам выделили рабочие места, но не трудоустроили.