Суд Ленобласти рассмотрит дело об отравлении 84 пассажиров «Лунной сонаты»

Острую инфекцию пострадавшие получили вместе с пищей Фото: Pixabay
Острую инфекцию пострадавшие получили вместе с пищей Фото: Pixabay

В Волховском районе Ленинградской области перед судом предстанет директор ресторана-теплохода «Лунная соната», после посещения которого 84 человека слегло с отравлением. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Следствие полагает, что Елена Чернова не проконтролировала соблюдение санитарных норм и правил личной гигиены среди сотрудников ресторана, а также допустила ряд других нарушений. Все это послужило причиной массового отравления в августе 2018 года.

По данным судебно-медицинской экспертизы, отравление пассажиров было вызвано острым инфекционным заболеванием вирусной кишечной инфекции. В организм пострадавших она попала во время употребления пищевых продуктов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге госпитализирован 3-летний мальчик с тяжелым отравлением.

В марте в отделение полиции Василеостровского района поступили сведения из детского медучреждения о госпитализации ребенка в тяжелом состоянии.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
«Лунная соната» ленобласть массовое отравление транспортная прокуратура
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Суд Ленобласти рассмотрит дело об отравлении 84 пассажиров «Лунной сонаты»
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