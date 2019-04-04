Рыбалку запретили: корюшка растет, но щука и судак исчезают

На период весеннего нереста в Петербурге и Ленобласти, как и в других регионах, вводится запрет на любительскую ловлю рыбы. И он вполне оправдан, говорит специалист, сейчас хорошо себя чувствует только традиционная «питерская» корюшка.

В Петербурге и Ленобласти с 1 апреля ввели запрет на ловлю рыбы в водоемах. Он связан с периодом нереста и продлится в среднем до лета, сообщили в Северо-Западном территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству. Нарушителям грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Жители Петербурга в соцсетях обсуждают запрет и беспокоятся о том, как жить без корюшки, – скоро начинается её «сезон», а в мае состоится ежегодный «Праздник Корюшки». Однако бывалые рыболовы спешат развеять страхи – корюшку можно ловить круглый год. Просто сейчас это будут делать в промышленных целях по определенной норме и с разрешением, а не любители. Рыба идет на нерест и подбирается ближе к берегу, рассказывает председатель Санкт-Петербургской Региональной Общественной Организации «Питерский Клуб Рыбаков» Николай Кириллов.

Для любителей существует норма вылова корюшки, которая рассчитывается, в частности, в государственном научно-исследовательском институте озерного и речного рыбного хозяйства имени Берга , рассказывает эксперт. Есть определенная цифра, после которой ловля корюшки может негативно повлиять на её воспроизводство. Но обычно, на Ладоге разрешено вылавливать 5 кг рыбы на человека.

Специалист отмечает, что популяция корюшки в водоемах Петербурга и Ленобласти сильная и быстровосстанавливаемая. Однако, стоит признать, ранее она несколько сократилась – из-за намыва на Васильевском острове и строительства дамбы. А сейчас популяция корюшки внушает оптимизм, говорит Николай Кириллов – она растет с каждым годом.

Есть другая проблема, отмечает специалист. В действительно большом дефиците щука и судак на Ладожском озере – об этом стоит беспокоиться. Здесь за браконьерами нужно следить особенно строго. Штраф можно не увеличивать – стоит усилить меры инспекции водоема, считает Николай Кириллов. Сейчас инспекторов не так много, рассказывает он.

Отметим, что вылов рыбы запрещен в зависимости её сорта и места обитания. Щуку в большинстве водоемов региона можно будет ловить после 31 мая, судака и леща – после 15 июня. Ловля раков начнется с 15 июля. Подробная информация размещена на сайте Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.