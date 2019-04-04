В Петербурге 140 трансформаторных подстанций станут цифровыми

Будет установлено оборудование с дистанционным управлением Фото: Pixabay
Будет установлено оборудование с дистанционным управлением Фото: Pixabay

В Центральном районе Петербурга будет модернизирована пилотная зона электросети. О совместных с компанией Siemens планах сообщили в «Ленэнерго».

Реализация проекта будет проходить в соответствии с концепцией цифровой трансформации-2030. Планируется объединить в единую систему современные технологии и решения в области автоматизации сети, а также диспетчерского управления и интеллектуального учета.

Проект также предполагает установку оборудования с дистанционным управлением.

По словам генерального директора «Ленэнерго» Андрея Рюмина, основная цель проекта — снизить частоту и длительность отключений потребителей. Он также отметил, что надежность и качество электроснабжения повысится. Завершить проектирование должны уже в этом году.

Планируется, что Siemens поставит свои новейшие технологии для цифровизации пилотной зоны из 140 трансформаторных подстанций,

— рассказал Рюмин.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Ленэнерго» увеличил процент чистой прибыли на треть.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
siemens ПАО Ленэнерго цифровые технологии электросети
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