Беглов отчитал чиновников из-за выделения квот

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что горожане должны получать все необходимые им лекарства.

Беглов был возмущен ситуацией с петербурженкой Татьяной Смирновой. В эфире телеканала «78» глава города призвал чиновников Санкт-Петербурга разобраться с системой выделения медицинских квот.

Женщина рассказала свою историю. У нее диагностировали редкое заболевание, которое может привести к полной утрате зрения. Курс лечения обошелся бы ей в 500 тысяч рублей. Таких денег у Смирновой нет.

Женщина обратилась в социальную службу Калининского района. Однако там ей отказали в квоте, так как Смирнова уже получает дорогостоящее лекарство для лечения ноги.

Беглов был возмущен: «У нас нет понятия «одна квота». Столько квот, сколько нужно для лечения жителя».

Врио губернатора обещал помочь Татьяне, а чиновников призвал исключить возможность повторения такой ситуации.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов хочет наладить диалог властей с петербуржцами.