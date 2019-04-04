Беглов хочет наладить диалог властей с петербуржцами

Врио губернатора Санкт-Петербурга, общаясь с горожанами, понял, что у них есть много дельных предложений, которые обычно не доходят до администраций.

Своими наблюдениями он поделился сегодня, четвертого апреля. Глава Северной столицы считает, что необходимо как можно быстрее решать вопрос взаимодействия районных администраций и петербуржцев. Для этого уже разработали проект «Родной район». При помощи него горожане смогут предлагать свои идеи по улучшению городской среды. Для этого петербуржцам надо будеть заполнить анкеты в МФЦ или рассказать о своей инициативе в социальных сетях. Все данные о проекте Беглов обещал предоставить чуть позже.

Врио губернатора еще раз подчеркнул, что для важнее всего то, чего хотят люди. Он хочет, чтобы власти стали ближе к людям и их потребностях.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербургский телеканал запускает программу с участием Беглова. Во время нее глава города ответит на вопросы всех желающих в прямом эфире.