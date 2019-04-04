Петербургский телеканал запускает программу с участием Беглова

Передача будет выходить на регулярной основе два раза в месяц. Фото: https://www.gov.spb.ru

Передача будет выходить на регулярной основе два раза в месяц. Фото: https://www.gov.spb.ru

Петербуржцы смогут задать действующему губернатора Петербурга свои вопросы в прямом эфире. Планируете, что Беглов будет появляться на телеканале два раза в месяц.

Программа под названием “Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым” начнет свое вещание с апреля этого года. Об этом сообщает пресс-секретарь телеканала “78” Инна Карпушина.

Первый выпуск будет уже сегодня в 22:00. Зрители смогут задать свои вопросы временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову в прямом эфире.

Передача, уточняют в СМИ, станет выходить на регулярной основе два раза в месяц. Продолжительность живого диалога будет составлять час. Подобный способ обратной связи поможет, как уточнили на канале, сделать власть еще более открытой, а петербуржцам услышать оперативные ответы на свои вопросы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов проинспектировал отремонтированную поликлинику №1.