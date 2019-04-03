Беглов проинспектировал отремонтированную поликлинику №1

Действующий губернатор Петербурга заявил, что пока не отремонтируют все детские больницы и поликлиники города, власти не успокоятся.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов сегодня провел объезд Красносельского района. Об этом сообщает администрация Петербурга.

Александр Беглов посетил в рамках рабочего визита Детскую больницу №1 на Авангардной улице. Сотрудники больницы показали Беглову отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, кардиохирургической операционной и отделением реанимации кардиохирургического профиля.

Также было осмотрено вновь открывшееся отделение дневного пребывания для катамнестического наблюдения за детьми. Новое для города направление, а дневной стационар — первое подобного назначения медицинское отделение на Северо-Западе. В нем будут находится под наблюдением младенцы, который родились раньше срока.

Также главврач больницы Анатолий Каган рассказал о планах строительства нового корпуса. Там будет открыт Перинатальный центр. Центр войдет в адресную программу и для него будут предусмотрены необходимые средства.

По словам Беглова, пока все детские поликлиники и больницы не будут отремонтированы и обеспечены всем необходимым, спокойствия не будет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов распорядился проверить все детские площадки.