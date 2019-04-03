Беглов распорядился проверить все детские площадки

На каждой детской зоне должно быть искусственное покрытие и освещение.

Глава города Александр Беглов поручил проинспектировать детские площадки во всем Санкт-Петербурге после встречи с жителями Санкт-Петербурга на Васильевском острове, сообщили в Смольном 3 апреля. Жительница Невского района Санкт-Петербурга попросила врио губернатора обеспечить свет на детской площадке у дома на ул. Тельмана.

По словам председателя комитета по энергетике Андрей Бондарчука, освещением этот квартала должны заняться в 2021 году. Тем не менее, до этого на площадке поставят временные фонари — до конца следующей недели, то есть до 14 апреля. Беглов заявил, что все площадки должны иметь искусственное покрытие.

Освещение занимает жителей Санкт-Петербурга по всему городу — свет попросили провести и в Пулковский парк. Выяснилось, что проект уже подготовили, деньги на него выделят в течение 2 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов рассказал о проблеме с водой в Красносельском районе.