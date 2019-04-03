Беглов: качество воды в Красносельском районе вырастет до конца года

Сейчас на юге Санкт-Петербурга строят новый водопровод, ситуацию контролирует комитет по энергетике.

Александр Беглов выслушал обращения жителей Красносельского района Петербурга сегодня в среду 3 апреля, сообщает “Мойка78”. Петербуржцы пожаловались на грязную воду из-под крана — врио губенатора подтвердил, что проблема существует и ему о ней известно.

Вода в Красносельском районе приводит в образованию ненормально большого количества накипи. Причиной, по словам Беглова, является старый водопровод — сейчас уже строят новый, но пока его не закончат, ситуация не улучшится. Вода должна стать чище до конца 2019 года, сообщил врио губернатора, за ситуацией будет следить комитет по энергетике, им управляет Андрей Бондарчук.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга живет около 383 тысяч человек, по данным Смольного. Администрацией управляет Олег Фадеенко.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов поручил отреставрировать братскую могилу моряков “Авроры”.