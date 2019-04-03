Беглов поручил восстановить братскую могилу моряков “Авроры”

Врио губернатора обсудил с жителями Петербурга вопросы благоустройства.

Александр Беглов поговорил с жителями Санкт-Петербурга о благоустройстве города сегодня в среду на Васильевском острове 3 апреля, сообщает “Мойка78”.

Петербуржцы обратили внимание врио губернатора на состояние Братской могилы моряков крейсера Авроры на Дудергофских высотах Санкт-Петербурга. Памятник, по сообщениям горожан, заржавел, некоторые надписи невозможно различить. Беглов поручил вопрос КГИОП и администрации Красносельского района — сейчас ей управляет Олег Фадеенко.

Кроме этого Беглов пообещал решить вопрос об замене пандуса дома 39 на ул. Димитрова, обсудил ситуацию со сквером в Колпинском районе Санкт-Петербурга, выслушал обращение по поводу необходимости светофора на перекрестке Солидарности-Кржижановского.

Братская могила находится у Виллозского сельского поселения, на досках памяти увековечена память двух человек. Она расположена в Ломоносовском районе Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов рассказал о готовности объектов ГК “Город”.