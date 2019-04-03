Беглов поручил восстановить братскую могилу моряков “Авроры”

Беглов поручил вопрос восстановления памятника КГИОП и администрации района. Фото: gov.spb.ru
Беглов поручил вопрос восстановления памятника КГИОП и администрации района. Фото: gov.spb.ru

Врио губернатора обсудил с жителями Петербурга вопросы благоустройства.

Александр Беглов поговорил с жителями Санкт-Петербурга о благоустройстве города сегодня в среду на Васильевском острове 3 апреля, сообщает “Мойка78”.

Петербуржцы обратили внимание врио губернатора на состояние Братской могилы моряков крейсера Авроры на Дудергофских высотах Санкт-Петербурга. Памятник, по сообщениям горожан, заржавел, некоторые надписи невозможно различить. Беглов поручил вопрос КГИОП и администрации Красносельского района — сейчас ей управляет Олег Фадеенко.

Кроме этого Беглов пообещал решить вопрос об замене пандуса дома 39 на ул. Димитрова, обсудил ситуацию со сквером в Колпинском районе Санкт-Петербурга, выслушал обращение по поводу необходимости светофора на перекрестке Солидарности-Кржижановского.

Братская могила находится у Виллозского сельского поселения, на досках памяти увековечена память двух человек. Она расположена в Ломоносовском районе Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов рассказал о готовности объектов ГК “Город”.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
беглов благоустройство кгиоп крейсер аврора могила моряки памятник
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За прошедший год животные покусали почти 10 тысяч петербуржцев
Актер Алексей Булдаков умер в возрасте 68 лет
В Троице-Измайловском соборе состоялась панихида по погибшим в теракте в ...
Налетчиков на больницу №40 в Сестрорецке поймали
В Пикалево 25-летний пробрался в квартиру и пытался изнасиловать подругу ...
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае
Дело об убийстве 14-летней давности отправляют в суд
Макаров заверил, что взрыв в академии Можайского не был терактом