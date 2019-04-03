Беглов пообещал сдачу 85% домов ГК “Город” в 2019-ом

Четыре корпуса комитет по строительству Санкт-Петербурга закончит к 26 апреля.

Александр Беглов встретился с дольщиками ГК “Город” в среду 3 апреля, сообщает “Мойка78”. Врио губернатора заявил, что 85% просроченного жилья закончат в этом году.

Беглов пообещал лично проследить за заселением дольщиков и сообщил, что за ситуацией наблюдает Владимир Путин. Сейчас обманутыми дольщиками считают 473 человека. Комитет по строительству надеется закончить и заселить четыре корпуса ГК на 478 квартир к 26 апреля.

Проблемы у ГК “Город” начались в 2015 году: руководство обвинили в хищении денег в размере около 1 млрд рублей в марте, а в декабре владельца ГК заключили в СИЗО за хищение 3 млрд рублей. С тех пор строительные объекты меняли владельцев и стали настоящей головной болью для Смольного и трагедией для дольщиков. На пресс-конференции Владимира Путина Алла Андреева обратилась к президенту с просьбой о помощи. После этого Путин поручил Беглову взять ситуацию под контроль. У комитета по строительству сменился руководитель — Игорь Албин подал в отставку. Сейчас комитетом управляет Леонид Кулаков.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Невский район лидирует по сдаче жилья в марте.