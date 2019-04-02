Невский район Петербурга лидирует по вводу жилья за март

За март в Петербурге ввели в эксплуатацию 362 дома на 3227 квартир. Фото: pixabay.com
За март в Петербурге ввели в эксплуатацию 362 дома на 3227 квартир. Фото: pixabay.com

За месяц на востоке Санкт-Петербурга подготовили к заселению 1246 квартир.

В Санкт-Петербурге за март 2019 года завершили 362 дома на 3227 квартир, сообщили в Смольном 2 апреля. Общая новая жилая площадь составила 187 927 м2.

В рейтинге районов по вводу жилья в Санкт-Петербурге лидирует Невский район — там обеспечили 1246 квартир за один месяц. Следом идет Пушкинский (775 квартир) и Московский, где обеспечили 413 квартир. Начали работу 20 объектов городской инфраструктуры — например ТК в Красногвардейском районе.

Как ранее сообщили в правительстве, за год население Санкт-Петербурга выросло на 32 тысячи и достигло 5,384 млн человек. Невский район занимает третье место по численности населения после Калининского и Приморского района Санкт-Петербурга. В Калининском районе самая высокая плотность населения — 13 396 человек на м2 в 2018 году, по данным Смольного.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что дом на Захаржевской в Пушкине рискует стать проблемным объектом.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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