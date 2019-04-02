Дом на Захаржевской в Пушкине может стать проблемным

Материалы проверки отправили в строительный комитет Санкт-Петербурга. Фото: pixabay.com
Материалы проверки отправили в строительный комитет Санкт-Петербурга. Фото: pixabay.com

Объект нужно сдать до 30 апреля, а сейчас он готов только на три четверти.

Прокуратура проверила строительный объект на Захаржевской ул. в Пушкине, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 2 апреля. Выяснилось, что на объекте все идет не так гладко, как этого хотелось бы дольщикам.

По данным прокуратуры, объект должны в эксплуатацию до 30 апреля — однако сейчас здание готово только на три четверти — 75%. Сотрудники ведомства выяснили, что изменения проектной декларации на сайте компании не подписаны гендиректором — а это нарушает Федеральный закон №214-ФЗ.

Гендиректора предупредили, что закон нарушать нельзя. Материалы проверки сотрудники прокуратуры отправили в комитет по строительству Санкт-Петербурга, сообщили в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что дольщики на Масленицу сожгли чучело “Норманн”.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
комитет по строительству прокуратура пушкин Пушкинский район строительство
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