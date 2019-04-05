Автомобилисты: перехватывающие парковки дороги в Петербурге не разгрузят

В Петербурге спроектируют три новых перехватывающих парковки, а ещё три начнут работать в 2019 году. Однако автолюбители считают, что это в плане разгрузки дорог ничего не изменит.

Городской центр управления парковками объявил конкурсы на проектирование трех перехватывающих автостоянок вместимостью 483 машиномест, сообщается на сайте. Их планируют расположить у станций метро «Старая деревня», «Улица Дыбенко» и «Шушары». Они позволят водителям оставлять машины у метро и пересаживаться на общественный транспорт. Сегодня, по данным центра управления парковками, таких стоянок в городе 15 – они включают 1656 машиномест.

Некоторые автомобилисты считают, что перехватывающие парковки не сильно повлияют на движение в городе. Так, представитель «Всероссийского общества автомобилистов», пожелавший остаться неизвестным, говорит, что перехватывающие парковки вряд ли разгрузят центр города от пробок.

Автомобилист с большим стажем Максим Р, сотрудник службы аварийных комиссаров, говорит Gazeta.SPb, что перехватывающие парковки точно не спасут город от пробок. «Петербург пытается подражать западным стандартам, но у нас другой менталитет. Люди любят, где подешевле. А перехватывающие парковки платные», — отмечает он.

Отметим, согласно правилам, размещенным на сайте городской администрации, пользоваться такой стоянкой можно бесплатно при въезде с 06:01 до 20:00 и выезде с 23:59. Это при том условии, что у водителя есть электронный билет, подтверждающий совершение не менее одной поездки на общественном транспорте. Если билета нет, водитель платит по тарифу 25 р/ч, а за 11 ночных часов – от 150 до 250 рублей.

По словам Максима Р., в городе есть масса мест для строительства бесплатных парковок. Даже в центре города много пространств для этого и много пустых дворов. Вот, например, рассказывает Максим Р., на Бабушкина сейчас строят подземную парковку, но, поскольку она платная, водители почти всегда будут пытаться парковаться во дворах поблизости – а там немного места. Поэтому люди будут ставить машины в округе. Или строить перехватывающие парковки у всех станций метро или строить гораздо больше бесплатных парковок, считает Максим Р.

Если брать мнения горожан, то, к примеру, на сервисе «Яндекс. Район», люди рассказывают, что у «Купчино» есть перехватывающие парковки и «стоят все пустые». А вот на «Проспекте Ветеранов» таких стоянок не хватает. У «Озерков» и на «Проспекте Просвещения», пишут горожане, такие парковки переполнены уже к восьми утра и место есть далеко не для всех.

Поэтому пока однозначно сказать, как перехватывающие парковки меняют жизнь автомобилистов Петербурга и что будет дальше, нельзя. В СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» Gazeta.SPb сказали, что смогут предположить, как перехватывающие парковки повлияют на движение в городе, позже.