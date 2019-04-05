Депутат не захотел предоставлять справку о своих доходах, и прокуратура отправилась в суд

Согласно закону, депутат обязан предоставлять такие документы. Фото: Фото: https://pixabay.com
Согласно закону, депутат обязан предоставлять такие документы. Фото: Фото: https://pixabay.com

Теперь в судебном порядке прокуратура Петербурга требует досрочно прекратить полномочия депутата МО Княжево.

Как сообщает сегодня прокуратура Кировского района в ходе проверки справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов муниципальных советов района нашли нарушения в сроках сдачи сведений.

Согласно закону, депутат обязан предоставлять такие документы, если он это не делают в указанные сроки, то его могут убрать с должности. Далее выяснилось, что этот депутат замещает муниципальную должность не на постоянной основе, в связи с чем, на него не распространяются требования трудового законодательства.

В результате все будет решаться через суд.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти чиновница обвинила депутата ЗакСа в домогательствах.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
кировский район происшествие
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