Петербуржцу через суд пришлось требовать деньги за испорченный наледью автомобиль

Исковое заявление было подано к ООО “Жилкомсервис № 2 Центрального района” о возмещении ущерба и судебных расходов.

Как сообщает сегодня Объединенная пресс-служба судов Петербурга, суд частично удовлетворил исковое заявление петербуржца. Иск был подан на Жилкомсервис в связи с падением наледи на автомобиль.

Лед упал с крыши дома 25 по улице Марата. Ford Mondeo были причинены механические повреждения. Владелец был уверен, что это связано с плохой уборкой снега, однако управляющая компания не захотела этого признать. Тогда пришлось обратиться в суд.

В результате проверки и расследования полиции, установлено, что наледь упала с дома, который находится под управлением ООО “Жилкомсервис № 2 Центрального района”. Предоставить документы об уборке снега в день происшествия в копании не смогли.

Суд частично удовлетворил иск и постановил взыскать с ООО “Жилкомсервис № 2 Центрального района” в счет возмещения ущерба – 259 100 рублей и судебные расходы 34 291 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во дворах Васильевского острова наледь уничтожила лобовое стекло автомобиля (фото).