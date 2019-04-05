Петербуржцу через суд пришлось требовать деньги за испорченный наледью автомобиль

Суд частично удовлетворил иск. Фото: https://pixabay.com
Суд частично удовлетворил иск. Фото: https://pixabay.com

Исковое заявление было подано к ООО “Жилкомсервис № 2 Центрального района” о возмещении ущерба и судебных расходов.

Как сообщает сегодня Объединенная пресс-служба судов Петербурга, суд частично удовлетворил исковое заявление петербуржца. Иск был подан на Жилкомсервис в связи с падением наледи на автомобиль.

Лед упал с крыши дома 25 по улице Марата. Ford Mondeo были причинены механические повреждения. Владелец был уверен, что это связано с плохой уборкой снега, однако управляющая компания не захотела этого признать. Тогда пришлось обратиться в суд.

В результате проверки и расследования полиции, установлено, что наледь упала с дома, который находится под управлением ООО “Жилкомсервис № 2 Центрального района”. Предоставить документы об уборке снега в день происшествия в копании не смогли.

Суд частично удовлетворил иск и постановил взыскать с ООО “Жилкомсервис № 2 Центрального района” в счет возмещения ущерба – 259 100 рублей и судебные расходы 34 291 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во дворах Васильевского острова наледь уничтожила лобовое стекло автомобиля (фото).

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
машины наледь суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Судебные приставы заставили жительницу Купчино выплатить штраф за кражу
В Калинском районе неизвестные ограбили съемную квартиру
Эксперт: газетные киоски в Петербурге превратились в минимаркеты
Автомобилисты: перехватывающие парковки дороги в Петербурге не разгрузят
Педставители Marvel, Netflix, Disney соберутся в Петербурге на Синепозиуме
Гостями нового выпуска Z+ станут Аршавин, Геркус и Петржела
Петербуржцу через суд пришлось требовать деньги за испорченный наледью автомобиль
Водитель показал бумаги на уголь, но в кузове нашли яблоки