В апреле планируют очистить более 16 тысяч дворов Петербурга

До конца апреля в городе приведут в порядок дворовые территории Фото: pixabay.com

До конца апреля в городе приведут в порядок дворовые территории Фото: pixabay.com

В первый день апреля в Петербурге стартовал месячник по благоустройству и уборке жилых домов и внутриквартальных территорий. Продлится он до конца месяца. Всего в божеский вид планируется привести порядка 16 тысяч дворов.

По данным пресс-службы Жилищного комитета Петербурга, в мероприятиях будут задействованы свыше 7 тысяч дворников, 542 единицы спецтехники и транспорта.

Управляющие компании намерены привести в порядок около 300 лицевых фасадов и более 7 тысяч фасадов на уровне первого этажа.

Уборка ожидает 16 294 двора, ремонт и покраска — более четырёх тысяч входных дверей и около двух тысяч скамеек. Кроме того, будут отмыты три тысячи окон в парадных, отремонтированы и окрашены более пяти тысяч урн и 700 ограждений мусорных площадок.

Также в планах на апрель значится высадка 350 деревьев и кустарников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ГАТИ не устроила зимняя уборка в Петербурге. Сотрудники нашли 200 нарушений.

Во время проверки 840 зданий на 198 точках были выявлены нарушения.