В апреле планируют очистить более 16 тысяч дворов Петербурга

В первый день апреля в Петербурге стартовал месячник по благоустройству и уборке жилых домов и внутриквартальных территорий. Продлится он до конца месяца. Всего в божеский вид планируется привести порядка 16 тысяч дворов.
По данным пресс-службы Жилищного комитета Петербурга, в мероприятиях будут задействованы свыше 7 тысяч дворников, 542 единицы спецтехники и транспорта.
Управляющие компании намерены привести в порядок около 300 лицевых фасадов и более 7 тысяч фасадов на уровне первого этажа.
Уборка ожидает 16 294 двора, ремонт и покраска — более четырёх тысяч входных дверей и около двух тысяч скамеек. Кроме того, будут отмыты три тысячи окон в парадных, отремонтированы и окрашены более пяти тысяч урн и 700 ограждений мусорных площадок.
Также в планах на апрель значится высадка 350 деревьев и кустарников.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ГАТИ не устроила зимняя уборка в Петербурге. Сотрудники нашли 200 нарушений.
Во время проверки 840 зданий на 198 точках были выявлены нарушения.