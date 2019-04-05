Останки кита с четырьмя лапами нашли в Перу

С греческого
С греческого "кит" означает "морское чудовище". Фото: pixabay.com

Ископаемым около 42 млн лет — ранее такие скелеты находили только в Индии.

В Перу нашли ископаемые останки кита с четырьмя конечностями, сообщает журнал Current Biology. Животное, по мнению ученых, передвигалось по суше и воде.

Раньше археологи не находили таких скелетов в Тихом океане и Южном полушарии — виду дали имя Peregocetus pacificus. Вероятно останкам около 42 млн лет. Сам факт существования четвероногих китов — не новость, археологи находили такие скелеты в Индии, только они были древнее. Ученые считают, что найденные останки доказывает, что такие киты пересекали южный Атлантический океан.

Киты (с греческое “морское чудовище”) по оценкам ученых, являются потомками сухопутных млекопитающих, которые перешли к водному образу жизни около 50 млн лет назад. В процессе эволюции конечности исчезли или превратились в плавники.

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Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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