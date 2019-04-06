В Петербурге рядом с Ломоносовским сквером нашли два трупа

В Центральном районе Петербурга были обнаружены два бездыханных тела. Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальных сетях.
Сегодня, 6 апреля, у Ломоносовского сквера нашли два трупа неизвестных, сообщает «Мойка78».
На место происшествие прибыли сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего, а также причина смерти и личности погибших пока не установлены.
По неуточненным данным, следов насилия на телах не обнаружили. Подробности устанавливаются.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Приморском районе нашли труп годовалого ребёнка.
На проспекте Авиаконструкторов в Приморском районе города обнаружили тело годовалой девочки. На место происшествия приехала скорая — врачи не успели оказать медицинскую помощь, а лишь диагностировали смерть.
Уточняется, что на теле погибшего ребенка не было обнаружено следов насилия.