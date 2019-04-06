В Петербурге рядом с Ломоносовским сквером нашли два трупа

В центре Петербурга обнаружили два трупа. Фото: группа "ДТП и ЧП.СПБ"

В центре Петербурга обнаружили два трупа. Фото: группа "ДТП и ЧП.СПБ"

В Центральном районе Петербурга были обнаружены два бездыханных тела. Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальных сетях.

Сегодня, 6 апреля, у Ломоносовского сквера нашли два трупа неизвестных, сообщает «Мойка78».

На место происшествие прибыли сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего, а также причина смерти и личности погибших пока не установлены.

По неуточненным данным, следов насилия на телах не обнаружили. Подробности устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Приморском районе нашли труп годовалого ребёнка.

На проспекте Авиаконструкторов в Приморском районе города обнаружили тело годовалой девочки. На место происшествия приехала скорая — врачи не успели оказать медицинскую помощь, а лишь диагностировали смерть.

Уточняется, что на теле погибшего ребенка не было обнаружено следов насилия.