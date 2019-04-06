В Китае зафиксирован факт заражения человека вирусом птичьего гриппа

Его госпитализировали, а жилище продезинфицировали Фото: Pixabay

Его госпитализировали, а жилище продезинфицировали Фото: Pixabay

Пожилой мужчина, проживающий в аймаке Алашань, заразился вирусом птичьего гриппа. Все, кто находился с ним в контакте, прошли проверку — вируса ни у кого не обнаружили.

Случай произошёл в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. О человеке, заразившемся вирусом птичьего гриппа со штаммом H7N9, рассказало издание «Синьхуа».

Больной был госпитализирован в соседнюю провинцию Ганьсу. Власти района, в котором проживал заражённый, предприняли необходимые меры, чтобы жилище пациента прошло дезинфекцию.

Напомним, что первый случай заражения вирусом птичьего гриппа зафиксировали в Китае в 2013 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что около 40 тонн креветок вернулись китайцам из Петербурга.

Около 40 тонн замороженных креветок были «задержаны» в Морском порту Северной столицы. Из Китая в Петербург направили две партии морепродуктов весом около 21 тонны. Была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что на ввоз данной продукции наложен запрет.