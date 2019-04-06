В Китае зафиксирован факт заражения человека вирусом птичьего гриппа

Его госпитализировали, а жилище продезинфицировали Фото: Pixabay
Его госпитализировали, а жилище продезинфицировали Фото: Pixabay

Пожилой мужчина, проживающий в аймаке Алашань, заразился вирусом птичьего гриппа. Все, кто находился с ним в контакте, прошли проверку — вируса ни у кого не обнаружили.

Случай произошёл в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. О человеке, заразившемся вирусом птичьего гриппа со штаммом H7N9, рассказало издание «Синьхуа».

Больной был госпитализирован в соседнюю провинцию Ганьсу. Власти района, в котором проживал заражённый, предприняли необходимые меры, чтобы жилище пациента прошло дезинфекцию.

Напомним, что первый случай заражения вирусом птичьего гриппа зафиксировали в Китае в 2013 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что около 40 тонн креветок вернулись китайцам из Петербурга.

Около 40 тонн замороженных креветок были «задержаны» в Морском порту Северной столицы. Из Китая в Петербург направили две партии морепродуктов весом около 21 тонны. Была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что на ввоз данной продукции наложен запрет.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
болезнь вирус вирус птичьего гриппа Китай птичий грипп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В переулке Радищева восстановили галерею стрит-арта
В Китае зафиксирован факт заражения человека вирусом птичьего гриппа
На Лейтенанта Шмидта машина упала в воду — её забыли поставить на ручник
В Финляндии состоится первый чемпионат по вязанию под хеви-метал
Авария на «Скандинавии» унесла жизнь женщины. Её сын госпитализирован
В Петербурге прохожий спас жизнь тонущему в Фонтанке мужчине
Пожарные потушили огонь на территории «Красного треугольника»
Микроавтобус сбил пешехода на Петергофском шоссе