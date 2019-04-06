В переулке Радищева восстановили галерею стрит-арта

Картины отмыли от краски Фото: кадр из видео

Картины отмыли от краски Фото: кадр из видео

Петербургский художник Олег Лукьянов отмыл от краски картины, образовавшие целую галерею стрит-арта в переулке Радищева. Рисунки на фасаде здания коммунальщики закрасили в пятницу, 5 апреля.

В субботу, 6 апреля, Лукьянов поделился на своей странице «Вконтакте» видео, на котором его творчество на глазах восстанавливается от краски.

Комментарий под ним гласит: «Нас не закрасить».

Отмечается, что работники управляющей компании объяснили произошедшее с картинами, сославшись на жалобу неизвестных инициативных жителей. Якобы они пришлись тем не по вкусу.

Рисунки на фасаде дома, расположенного в переулке Радищева, являлись копиями картин известных деятелей искусства, таких как: Боттичелли, Владимира Колбасова, Андрея Корольчука и Романа Ляпина.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что на Васильевском острове появился стрит-арт «Слышать самого себя».

Работа посвящена проблеме людей, потерявших слух. Её создали в честь Международного дня охраны здоровья и слуха, отмечаемого 3 марта.