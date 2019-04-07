В Петербурге задержали очередного «продуктового» вора

В этот раз им оказался 17-летний подросток, находящийся в розыске, как ушедший из дома. Несовершеннолетний преступник обворовал магазин на проспекте Большевиков, после чего был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел в Невском районе города.

Из отдела подозреваемого забрали медики и отвезли в больницу. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По данному факту инцидента проводится проверка.

Gazeta.SPb о том, что в метро Петербурга несовершеннолетний избил и ограбил местного жителя. В вагоне электропоезда следовавшем от станции «Маяковского», несовершеннолетний нанес потерпевшему не менее четырех ударов ногами по спине и телесные повреждения в виде множественных гематом задней поверхности грудной клетки.

После этого обвиняемый похитил имущество потерпевшего на общую сумму 18 тыс. рублей и с похищенным скрылся.