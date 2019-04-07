На Ленинском проспекте лопнула труба. Вся округа в тумане

Жители Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова в Петербурге погрязли в тумане. Причиной тому стала, случившаяся ночью 7 апреля коммунальная авария – прорыв трубы. Об этом сообщает «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Последствия аварии на Ленинском проспекте у дома №100 аварийные службы планируют устранить к пяти часам утра в понедельник, 8 апреля.

Горячую воду подают по штатной схеме, отопление — по резервной.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что очевидцы жалуются на прорыв трубы на Будапештской. В Купчино на Будапештской улице дома номер 9 у корпуса один.

Люди, проживающие неподалеку, сравнили увиденное с городом Silent Hill из одноименного ужастика, так как весь двор окутал горячий пар.

Что именно стало причиной коммунальной аварии – не уточняется.