8 злоумышленников избили мужчину и похитили у него 167 тысяч рублей

Разбойники ограбили парня в собственной квартире. Фото: Pixabay
Разбойники ограбили парня в собственной квартире. Фото: Pixabay

Во Всеволожском районе Петербурга к 20-летнему парню в квартиру вломился малознакомый мужчина и семь его напарников. Избив парня, преступники украли у потерпевшего более 167 тысяч рублей и комплект ключей от квартиры.

После происшествия, пострадавший получил медицинскую помощь и был направлен на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье разбой. Полицейские начали поиск злоумышленников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти разбойники избили женщину и убежали с мешком денег. После избиения злоумышленники связали хозяйку дома и её сожителя. Пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

Разбойникам удалось похитить 300 тыс. рублей, 2000 долларов США, 200 евро, ювелирные изделия, два ноутбука и три мобильных телефона.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
грабеж происшествие разбой
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