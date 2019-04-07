На Кузнечном переулке активисты выстраиваются в “живой щит”

Тем самым они хотят защитить сквер рядом с главным зданием Музея Ф. М. Достоевского от застройки.

Сегодня в сквере на Кузнечном переулке в 12:00 начался флешмоб в защиту территории от застройки. Активисты проводят прямую трансляцию в своей группе “Центральный район за комфортную среду обитания”.

На месте сквера в Кузнечном переулке, рядом с главным зданием Музея Ф. М. Достоевского частным фондом задумано строительство нового здания.На сегодняшний день инвестировать проект не передумали и активисты вышли на защиту территории.

“Мы должны сегодня услышать, что сквер не будет застроен. Собралось довольно много неравнодушных граждан, на этом месте хотят возвести дом — уплотнительная застройка. Сегодня нашу безопасность защищают сотрудники полиции”, — сообщают активисты в прямой трансляции.

Также они сказали, что трансляцию планирует смотреть временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экоактивисты бьют тревогу: На 2-м Муринском “приговорили” более 30 деревьев.