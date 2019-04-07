Главаря «тамбовской» ОПГ обвинили в убийстве Старовойтовой

Лидер тамбовской ОПГ Владимир Барсуков официально обвиняется в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого.

Ранее, в марте Барсуков, именуемый за свое преступное влияние «ночным губернатором Северной столицы» был приговорен Куйбышевским районным судом к 24 годам колонии.

Напомним, что главу партии «Демократическая Россия» Галину Старовойтову застрелили в подъезде дома, в котором проживала политик в Санкт-Петербурге. По данным следствия, убийство было совершено в ноябре 1998 года и носило политический характер.

В организации убийства Старовойтовой был обвинен прапорщик ГРУ Юрий Колчин. В 2005 году он был осужден на 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Путин подписал закон об ужесточении наказаний для лидеров ОПГ. Отныне, в уголовный кодекс входит статья «занятие высшего положения в преступной иерархии».

Наказание по такой статье предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы и возможный штраф до 5 миллионов рублей. К тому же, по данной статье невозможно получить условное осуждение.