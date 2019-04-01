Путин подписал закон об ужесточении наказаний для лидеров ОПГ

На официальном сайте правовой информации появилось сообщение о том, что 1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказаний для «воров в законе».

Теперь в Уголовный кодекс входит статья «занятие высшего положения в преступной иерархии». Наказание по такой статье предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы и возможный штраф до 5 миллионов рублей.

К тому же, по данной статье невозможно получить условное осуждение.

Наказание для участников организованных преступных сообществ также ужесточается. Этот состав выделен в отдельную часть Уголовного кодекса. Ответственность за такое нарушение – это лишение свободы сроком от 12 до 20 лет и штраф до 1 миллиона рублей.

Согласно новому закону, сам факт лидерства в ОПГ уже является уголовно наказуемым преступлением.

Закон был принят парламентом в марте, сегодня подписан президентом.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко приезжает в Страсбург с визитом.