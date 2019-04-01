Дрозденко приезжает в Страсбург с визитом

С 1 по 4 апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко возглавляет делегацию России в Конгрессе властей Совета Европы.

Для принятия участия в работе 36-1 пленарной сессии Конгресса Дрозденко прибыл в Страсбург, находящийся во Французской Республике, сообщили Gazeta.SPb в администрации Ленобласти.

Александр Дрозденко включен в состав делегации РФ в Конгрессе на период с 2016 года по 2020 год. Соответствующее распоряжение было отдано президентом России Владимиром Путиным.

Сегодня с утра прошла открытая встреча в формате делового завтрака с постоянным представителем РФ с Совете Европы Иваном Солтановским. Кроме того, сегодня пройдет еще множество важных встреч.

В прошлой сессии Конгресса Дрозденко был избран руководителем делегации РФ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жителям Кудрово пообещали построить новые транспортные развязки.