Дрозденко приезжает в Страсбург с визитом

Дрозденко прибыл в Страсбург. Фото: Мойка78/Николай Овсянников
Дрозденко прибыл в Страсбург. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

С 1 по 4 апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко возглавляет делегацию России в Конгрессе властей Совета Европы.

Для принятия участия в работе 36-1 пленарной сессии Конгресса Дрозденко прибыл в Страсбург, находящийся во Французской Республике, сообщили Gazeta.SPb в администрации Ленобласти.

Александр Дрозденко включен в состав делегации РФ в Конгрессе на период с 2016 года по 2020 год. Соответствующее распоряжение было отдано президентом России Владимиром Путиным.

Сегодня с утра прошла открытая встреча в формате делового завтрака с постоянным представителем РФ с Совете Европы Иваном Солтановским. Кроме того, сегодня пройдет еще множество важных встреч.

В прошлой сессии Конгресса Дрозденко был избран руководителем делегации РФ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жителям Кудрово пообещали построить новые транспортные развязки.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
александр дрозденко конгресс совет европы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
С дома Шувалова на Невском обрушился фасад
Городской суд Петербурга вернул дело о плохой уборке снега
За выходные дни в Петербурге и Ленобласти произошло почти 700 аварий
В Выборгском районе у компании перестали взимать налоги
Полицейский главк Петербурга проверяет “инквизиция” из Москвы
Дрозденко приезжает в Страсбург с визитом
Рогозин назвал «личной трагедией» гибель Филёвой
«РЖД» оштрафуют за снос здания