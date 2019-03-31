Жителям Кудрово пообещали построить новые транспортные развязки

Александр Дрозденко. Фото: lenobl.ru
Александр Дрозденко. Фото: lenobl.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в пятницу, 29 марта, сообщил радостную для всех жителей новость – транспортный коллапс в Кудрово будет нормализован.

«Обсуждаем варианты нормализации транспортной ситуации Кудрово. Решения есть как первоочередные, так и стратегические», — заявил губернатор в своем профиле в «Инстаграм».

К декабрю планируется сделать проект продления Центральной улицы в Южном Кудрово до улицы Народной. Строительство начнется в 2020 году.

Также в планах правительства региона строительство развязки у «Меги-Дыбенко» и расширение Кудровского проезда для разгрузки дороги в направлении проспекта Большевиков.

По словам Дрозденко, финансировать проекты планируют с обоюдной поддержкой властей Петербурга.

Ранее в Gazeta.SPb писала, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко призвал правительство Санкт-Петербурга быть активнее в вопросе инвестиций в развитие приграничных с областью территорий.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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