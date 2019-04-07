Ярослав Костров: Трансляцию защиты сквера на Кузнечном смотрели советники Беглова

Акция "Живой щит у сквера в Кузнечном переулке" собрала более 250 неравнодушных петербуржцев. Фото: https://vk.com/mytndvor

Акция "Живой щит у сквера в Кузнечном переулке" собрала более 250 неравнодушных петербуржцев. Фото: https://vk.com/mytndvor

Также руководитель движения “Центральный район за комфортную среду обитания” рассказал Gazeta.SPb, что такую активность от петербуржцев они не ожидали.

Акция «Живой щит у сквера в Кузнечном переулке» собрала более 250 неравнодушных петербуржцев, сообщил Gazeta.SPb активист и руководитель движения “Центральный район за комфортную среду обитания” Ярослав Костров.

Активисты рассчитывали, что на акцию придут порядка 100 человек, но она собрала вдвое больше. Напомним, что сегодня в сквере на Кузнечном переулке в 12:00 начался флешмоб в защиту территории от застройки. Активисты проводили прямую трансляцию в своей группе “Центральный район за комфортную среду обитания”.

В прямой трансляции активисты сообщили, что ее планирует смотреть временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. В свою очередь Ярослав Костров отметил, что трансляцию смотрели его советники. Решение о присвоении зеленой зоне имени Ф.М. Достоевского, а также ее благоустройство станут лучшим подарком к 200-летию со дня рождения великого русского писателя, сообщают активисты. Данный запрос уже направлен действующему губернатору Петербурга Александру Беглову.

Напомним, на месте сквера в Кузнечном переулке, рядом с главным зданием Музея Ф. М. Достоевского частным фондом задумано строительство нового здания. Активисты устроили флешмоб в знак несогласия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Кузнечном переулке активисты выстраиваются в “живой щит”.