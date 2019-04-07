Дело петербургского тренера, которого обвиняют в насилии школьниц, передали в особый отдел СК

В марте этого года в отношении 53-летнего тренера спортивной команды из Петербурга возбудили уголовное дело. Фото: https://pixabay.com
В марте этого года в отношении 53-летнего тренера спортивной команды из Петербурга возбудили уголовное дело. Фото: https://pixabay.com

Дело завели на тренера по баскетболу. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера по отношению к двум школьницам 11 лет.

О том, что дело петербургского тренера по баскетболу передали в особый отдел Следственного комитета России, стало известно после встречи главы комитета Александра Бастрыкина с петербуржцами. Об этом сообщает ведомство.

Все материалы переданы в отдел по расследованию особо важных дел главного следственного управления СК РФ по Петербургу. Родители пострадавших девочек попросили Бастрыкина лично проконтролировать ход расследования.

В ответ глава ведомства сказал, что будет создана специальная комиссия, а также будет установлено, не совершал ли подозреваемый других аналогичных преступлений.

Напомним, что в марте этого года в отношении 53-летнего тренера спортивной команды из Петербурга возбудили уголовное дело. Его обвинили в насилии над двумя 11-летними девочками.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что глава СК России Бастрыкин выслушал жалобы петербуржцев.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Александр Бастрыкин баскетбол следственный комитет тренер
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