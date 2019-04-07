Эпидемию предрассудков могут выжечь платной медициной

Власти планируют бороться с идеями антивакцинации. Не исключено, что для внедрения прививок могут ввести особые условия медицинского обслуживания тех, кто отказывается делать прививки себе и своим детям.

Минздрав России, в лице заместителя руководителя ведомства Татьяны Лазаревой считает, что сейчас распространяется все больше информации, которая пропагандирует отказ от прививок. При этом, считают в Минздраве, такая информация часто не соответствует действительности и наносит вред, подрывая доверие людей к вакцинации. В ведомстве поддерживают идею Роскомнадзора блокировать сайты с идеями «антивакцинации». Тема прививок в последние годы обсуждается все активнее. Многие россияне всерьез считают, что вакцины от болезней могут нанести серьезный и даже непоправимый вред здоровью детей. По стране гуляют слухи о страшных последствиях от прививок.

Однако, несмотря на остроту проблемы и широту ее обсуждения пока никто из авторитетных источников не высказался однозначно о вреде или безусловной пользе прививок. Представители медицины в своих многочисленных интервью журналистам много говорят о статистике заболеваемости, о безусловной необходимости прививок в имя здоровья человечества как явления. При этом, все допускают, что в отдельных случаях, прививки могут привести к самым драматическим последствиям – все зависит от стойкости иммунной системы конкретного ребенка. И родителям детей, которых могут покалечить в исключительных случаях неумело или неправильно сделанные прививки, от этого не легче.

Это примерно как рассуждать о безопасности авиаперелетов по сравнению с другими видами транспорта. Но каждая авиакатастрофа производит на общество намного более трагичное впечатление, чем тысячи аварий на автодорогах.

Удивительно, что пресловутые английские ученые, которые доказывают всякую ерунду, до сих пор обходят стороной тему прививок и вакцинаций. Категоричен только Дональд Трамп, Президент США и самый влиятельный человек в мире по версии американцев: он считает прививки «заговором фармацевтов» и приводит в пример себя. По словам Трампа, он никогда в жизни не делал прививок и чувствует себя отлично.

В России на прививки в 2019 году государство планирует потратить 19 млрд рублей! Это весьма серьезный госзаказ, необходимость которого вдруг все чаще смеют оспаривать какие-то «антипрививочники». Следует ожидать, что санкции будет неминуемы: сайты с пропагандой отказа от прививок закроют, сектантов разгонят, среди родителей усилят разъяснительную работу.

А если общество по-прежнему будет сопротивляться, то не исключено, что «антипрививочников» могут перевести на почти полностью платное медицинское обслуживание. Вполне резонно — государство может не захотеть оплачивать чьи-то страхи перед прививками. Не хочешь быть как все – плати за здоровье из своего кармана.