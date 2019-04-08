«Зайцы» Петербурга накатались на 630 тысяч рублей

Северо-Западная пригородная пассажирская компания в апреле будет активно ловить «зайцев». Они уже за три месяца 2019 года «накатались» на 191 тыс. рублей.

Северо-Западная пригородная пассажирская компания с 5 по 30 апреля проводит месячник по борьбе с безбилетными пассажирами, сообщается на сайте компании. Штраф за безбилетный проезд в электричках по территории Петербурга составляет 1040 рублей, а по территории Ленобласти – 1290 рублей, вне зависимости от того, сколько станций проехал «заяц». Речь идёт о простых электричках, категории «Стандарт». В «Ласточке» же сумма взыскания равна 1210 и 1425 рублей соответственно, уточнили в СЗППК.

В период месячника усилены меры по борьбе с безбилетниками. Представитель АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Ольга Иванова рассказала Gazeta.SPb что проверки будут внезапными и будут включать в себя перронный контроль. Сотрудники СЗППК проверяют билеты прямо на станциях. Также сюда входят проверки билетов внутри пригородных поездов. И, наконец, становится больше служб контроля – это позволяет охватывать большее число пассажиров, поясняет Ольга Иванова.

Ольга Иванова отметила, что за три месяца 2019 года из-за безбилетных пассажиров компания уже понесла убытки в размере в 191 тыс. рублей – это итоги 149 актов. За весь 2018 год, отметила Ольга Иванова, было составлено 503 акта на сумму 630 тыс. рублей. При этом только лишь по 106 актам «зайцы» оплатили штраф сразу. В отношении остальных нарушителей ведутся или прошли судебные процессы, уточнила представитель СЗППК.

Если подсчитать, то в среднем, за каждые три месяца 2018 года составлялось 157 актов, а в 2019 году — 149. То есть можно говорить о том, что количество «зайцев» уменьшается. Как заметила представитель СЗППК, по итогам месячника 2018 года выявили на 20% больше безбилетных пассажиров, чем в обычное время.

«Нам бы очень хотелось, чтобы безбилетных пассажиров стало меньше, – рассказала Ольга Иванова, – на это и направлены все меры. Меры, если брать опыт прошлого года, действенные. Мы думаем о том, чтобы ввести их на постоянной основе».

По данным СЗППК, при проезде в электричках по территории Петербурга за первые 20 км с пассажира взимается 40,6 рублей, и по 2,8 рублей за каждый последующий километр. В Ленинградской области эти показатели равны 36,12 и 5,58 рублей соответственно. Таким образом, в среднем штраф получается больше, чем стоимость проезда, в 20-40 раз.