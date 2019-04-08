В Петербурге ограбили квартиру ректора Морского университета

Общий ущерб от кражи составил почти 1,2 млн рублей. Фото: Рixabay
Общий ущерб от кражи составил почти 1,2 млн рублей. Фото: Рixabay

В Петербурге воры взломали квартиру ректора Государственного Морского технического университета (СПбГМТУ) Глеба Туричина и похитили из нее ценные вещи на сумму около 1,2 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел в период с 11:00 06 апреля по 21:30 7 апреля в квартире ректора на Октябрьской набережной.

Домушники воспользовались отсутствием владельца квартиры и проникли в жилье, при этом дверь воры открыли ключом.

С собой злоумышленники прихватили 259 тысяч рублей, два ноутбука Lenovo и Apple Pro стоимостью более 200 тысяч рублей, кольца из золота, цепочки и другие украшения.

Общий ущерб от кражи составил почти 1,2 млн рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что задержан молодой человек, которого обвиняют в 30 квартирных кражах. Он всегда проникал в квартиру через окно и выбирался из нее точно так же, никогда не ломал замки или двери. За свои 24 года он уже трижды был осужден за кражи, но его, кажется, ничто не способно остановить.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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