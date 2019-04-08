В Петербурге ограбили квартиру ректора Морского университета

В Петербурге воры взломали квартиру ректора Государственного Морского технического университета (СПбГМТУ) Глеба Туричина и похитили из нее ценные вещи на сумму около 1,2 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел в период с 11:00 06 апреля по 21:30 7 апреля в квартире ректора на Октябрьской набережной.

Домушники воспользовались отсутствием владельца квартиры и проникли в жилье, при этом дверь воры открыли ключом.

С собой злоумышленники прихватили 259 тысяч рублей, два ноутбука Lenovo и Apple Pro стоимостью более 200 тысяч рублей, кольца из золота, цепочки и другие украшения.

Общий ущерб от кражи составил почти 1,2 млн рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что задержан молодой человек, которого обвиняют в 30 квартирных кражах. Он всегда проникал в квартиру через окно и выбирался из нее точно так же, никогда не ломал замки или двери. За свои 24 года он уже трижды был осужден за кражи, но его, кажется, ничто не способно остановить.