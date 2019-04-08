Наркоторговцы получили сроки за сбыт 11 кг психотропных веществ

По данным следствия, в апреле 2017 года наркоторговцы продали петербуржцу наркотическое средство, содержащее в своем составе кокаин. Через несколько месяцев обвиняемым удалось за одни раз продать более 11 килограмм психотропного вещества.

Петербургский городской суд приговорил торговцев к наказанию – одному из них назначено 16 лет лишения свободы, другому – 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ОМОН искал наркотики в барах на Думской. Проверка состоялась в ночь с 15 на 16 марта – как раз в выходной день, когда многие отправляются выпить немного и потанцевать.

Думская улица славится своими барами, а также тем, что именно там Мурад Касымов, виновный в смертельном ДТП, «надышался шариками». Очевидцы рассказывают, что ОМОН заходил в какие-то бары, откуда людей потом отпускали по одному.