В Петербурге стартовал «переход на цифру»

Сейчас по всей стране идут акции, целью которых является переход на цифровое телевидение. Сегодня она стартовала и в Северной Столице.

Подключение к цифровому эфирному телевещанию происходит при помощи волонтеров. Им может стать любой желающий. Для того, чтобы записаться в ряды добровольцев, нужно заполнить анкету и пройти один день обучения. После этого вы получите именной бейдж и экипировку и приступите к обязанностям, сообщается на официальном сайте администрации города.

Обучение активистов началось уже в воскресенье, 7 апреля. В основном ими стали молодежь города, студенты высших и средних специальных учебных заведений и другие петербуржцы.

Подключение цифрового телевидения осуществляется согласно постановлению правительства России в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что депутат Вишневский встал на защиту Муринского парка.