Депутат Вишневский встал на защиту Муринского парка

Жители Калининского района крайне недовольны тем, что администрация Санкт-Петербурга выдала разрешение на очередное строительство на территории Муринского парка.

Депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского ситуация с застройкой парка так же не устраивает, поэтому он обратился к временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову с просьбой защитить парк.

По заявлению Вишневского, компания «Анна Нова» уже получила разрешение на проведение строительных работ на территории, которую горожане уже несколько лет просят вернуть в состав Муринского парка.

В 2013 году в этом парке построили футбольное поле, стадион и панорамный ресторан. А весной 2014 года на территории Муринского парка выросло пятиэтажное здание фитнес-клуба с парковкой, сообщает депутат.

Осенью прошлого года уже подавалось предложение о включении парка в перечень зеленых насаждений, однако оно было отклонено из-за того, что парк не прошел инвентаризацию.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что предприниматели Петербурга рассказали о применении «хайповых» технологий.