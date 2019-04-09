В Петербурге появится четыре новых школы

В Петербурге откроется 4 новых школы и 24 детсада, выкупленные за федеральные средства. Об этом на совещании с членами городского правительства заявил действующий градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

В ходе заседания были рассмотрены два проекта постановления правительства города об утверждении перечня объектов образования и здравоохранения, которые собираются приобрести в 2019 году.

В них вошли четыре школы, 24 детских сада и 16 объектов здравоохранения. Все объекты город выкупит за счет средств федерального бюджета. Примерная стоимость — 10,6 миллиардов рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что федеральный бюджет выделит 445 млрд на развитие транспортной инфраструктуры Петербурга. В перечень входит около двух десятков объектов, в том числе строительство трассы М-49 от Приморского шоссе до ЗСД и транспортной развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта, а также реконструкция автомобильной дороги М-10 «Россия».