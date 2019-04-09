В Пушкине сгорели три дорогостоящих иномарки

Возгорание автомобилей произошло около четырех часов утра в понедельник, 8 апреля, на Красносельском шоссе в Пушкине.

Загорелись сразу три дорогостоящих иномарки: «Мерседес-Бенц GLA-25», «Шкода Октавия» и «Форд Мондео». Владельцу внедорожника «Мерседес-Бенц GLA-25» повезло менее всех – его автомобиль выгорел дотла. Две других машины получили частичные повреждения.

Пострадавших нет. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причину возгорания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ночью на проспекте Наставников сгорел автомобиль. Об этом нашему изданию сообщили очевидцы. По их словам, автомобиль загорелся вблизи торгового центра «Ржевка». В результате пожара пострадали также припаркованные рядом автомобили.