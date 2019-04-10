Дело про «кухонную дверцу» множит скандалы вокруг ИКЕА

ИКЕА снова стала объектом претензий — компанию обвинили в невыполнении условий гарантии. Накануне в сети распространяли информацию о том, что мебельный гигант якобы не платит своим подрядчикам.

На прошлой неделе в сети распространилась информация о том, что ИКЕА, которой принадлежат гипермаркеты «Мега-Парнас» и «Мега-Дыбенко», без оформления разрешения пользуется их противопожарной системой, вентиляции и электроснабжения. Сообщалось, что системы установил российский подрядчик, а шведская ИКЕА официально их не оформила на себя, но стала эксплуатировать.

Это не первый случай, когда ИКЕА становится объектом претензий. По материалам сайта арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, ИКЕА с 2007 по 2019 год выступала ответчиком по 20 делам. К ООО «Икеа Дом» из этого с числа было три иска. В истцах не значатся граждане – только организации и государственные учреждения.

Недавно истцом стали и гражданин – петербуржцец Алексей Колоткин. 23 апреля 2019 года, рассказал истец Gazeta.SPb, пройдет решающее заседание по иску потребителя к ИКЕА. Проблема возникла ещё в 2017 году – тогда Алексею Колотнику, по его словам, ООО «Икеа Дом» отказалась заменить дверцу от шкафчика по гарантии. Проблема дошла до наших дней – сейчас дело изложено в четырех томах, прошло 10 заседаний, а сумма иска выросла до 400 тыс. рублей, рассказал Gazeta.SPb истец.

«Я сужусь не из-за дверцы от шкафчика и не пытаюсь озолотиться, – объясняет Алексей Колоткин, – мой иск – принципиальный».

Дело в том, говорит истец, что ИКЕА тем самым, что за три года компания так и не заменила дверцу, нарушила условия гарантии. Компания обещала гарантию на кухни «Фактум» в 25 лет. Gazeta.SPb связалась с представителями ИКЕА и они подтвердили, что действительно ИКЕА даёт гарантию на кухни в течение 25-ти лет. Но на вопрос, почему тогда дверцу по гарантии не заменили, ответить затруднились и сослались на то, что делом занимаются юристы ИКЕА и это судебная тайна.

Алексей Колоткин объяснил, что в 2015 году ИКЕА сменила модельный ряд и новые детали стали несовместимыми со старыми. По мнению истца, компания это сделала, чтобы сократить затраты на логистику и хранение товара – в новом ряду меньшее разнообразие размеров.

Кроме Алексея Колоткина недовольны гарантийным обслуживанием кухонь и другие покупатели. Свои жалобы они оставляют в соцсетях. Алексей Колоткин прислал Gazeta.SPb выдержки из соцсети «ВКонтакте, в которых пользователи недоумевают по поводу пересмотров условий гарантии, которые якобы произошли.

Разбираться в этом непростом деле 23 апреля будет Санкт-Петербургский городской суд. Алексей Колоткин намерен помочь потребителям отстоять свои права.

По мнению специалиста инвестиционной компании INVESTA Льва М. скандалы вокруг ИКЕА вовсе не связаны с намерением компании покинуть рынок и ее жалением «собрать кэш и свернуть дела». Закрытие таких гигантов ритейла как Media Markt и К-раута вовсе не означает спада в отрасли. «Эти рандомные закрытия никак не связаны между собой», — объясняет Лев М. Сейчас зарубежный бизнес активно привлекается в Россию, отмечает специалист, а не наоборот, и его положение в России пока стабильно.