Из-за рекламного ролика Burger King обвинили в расизме

Компания принесла официальные извинения и удалила ролик Фото: Pixabay
Компания принесла официальные извинения и удалила ролик Фото: Pixabay

Burger King обвинили в расизме после выхода рекламы, на которой люди едят бургеры гигантскими палочками. Компания вынуждена была публично извиниться и прекратить демонстрацию ролика, вызвавшего бурный протест у большого количества пользователей соцсетей в Китае, сообщает агентство Reuters 9 апреля.

Burger King перестал транслировать новую рекламу куриного бургера после многочисленных негативных откликов от граждан Азии.

В видеоролике можно увидеть, как разные люди пытаются съесть бургер массивными палочками. При этом подпись гласит «отправить свои вкусовые рецепторы до самого Хошимина».

Отмечается, что в рекламе не задействованы люди, обладающие азиатской внешностью. Однако это не помешало гражданам Азии разглядеть в нём скрытое оскорбление в свой адрес. Они стали требовать от компании извинений.

После этого Burger King принес официальные извинения перед азиатскими гражданами и удалил рекламный ролик из Сети.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что преступник, обокравший спящего петербуржца в Burger King, попал на видео.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
Burger King Китай реклама рекламный ролик
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