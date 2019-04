Из-за рекламного ролика Burger King обвинили в расизме

Burger King обвинили в расизме после выхода рекламы, на которой люди едят бургеры гигантскими палочками. Компания вынуждена была публично извиниться и прекратить демонстрацию ролика, вызвавшего бурный протест у большого количества пользователей соцсетей в Китае, сообщает агентство Reuters 9 апреля.

В видеоролике можно увидеть, как разные люди пытаются съесть бургер массивными палочками. При этом подпись гласит «отправить свои вкусовые рецепторы до самого Хошимина».

So this is the new Burger King ad for a “Vietnamese” burger ok coolcoolcoolcoolcool CHOPSTICKS R HILARIOUS right omg etc 🙃🙃🙃🙃🙃🙃 pic.twitter.com/zVD8CN04Wc

— 마리아. Maria. (@mariahmocarey) 4 апреля 2019 г.