Из-за рекламного ролика Burger King обвинили в расизме

Burger King обвинили в расизме после выхода рекламы, на которой люди едят бургеры гигантскими палочками. Компания вынуждена была публично извиниться и прекратить демонстрацию ролика, вызвавшего бурный протест у большого количества пользователей соцсетей в Китае, сообщает агентство Reuters 9 апреля.

Burger King перестал транслировать новую рекламу куриного бургера после многочисленных негативных откликов от граждан Азии.

В видеоролике можно увидеть, как разные люди пытаются съесть бургер массивными палочками. При этом подпись гласит «отправить свои вкусовые рецепторы до самого Хошимина».

So this is the new Burger King ad for a “Vietnamese” burger ok coolcoolcoolcoolcool CHOPSTICKS R HILARIOUS right omg etc 🙃🙃🙃🙃🙃🙃 pic.twitter.com/zVD8CN04Wc — 마리아. Maria. (@mariahmocarey) 4 апреля 2019 г.

Отмечается, что в рекламе не задействованы люди, обладающие азиатской внешностью. Однако это не помешало гражданам Азии разглядеть в нём скрытое оскорбление в свой адрес. Они стали требовать от компании извинений.

После этого Burger King принес официальные извинения перед азиатскими гражданами и удалил рекламный ролик из Сети.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что преступник, обокравший спящего петербуржца в Burger King, попал на видео.