Экс-депутату Нестеровой отказали в отмене приговора

Экс-депутат планирует и дальше бороться за свою правду. Фото: Pixabay

Экс-депутат планирует и дальше бороться за свою правду. Фото: Pixabay

Ее осудили за взятки еще несколько лет назад.

О решении Санкт-Петербургского городского суда стало известно сегодня, девятого апреля. Жалобу оставили без удовлетворения, хоть и пообещали «зачесть время содержания осужденной под стражей по 9 апреля 2019 года», говорится в сообщении пресс-службы судов Северной столицы.

Защита бывшего депутата намерена попробовать еще раз обратиться в суд, чтобы обжаловать приговор, который Нестерова считает несправедливым.

Напоминаем, что политического деятеля признали виновной осенью 2018 года в том, что она брала взятки, занимая свою должность. Ее приговорили к пяти годам заключения, а также обязали выплатить штраф в шесть миллионов рублей. До оглашения приговора Нестерова какое-то время находилась под домашним арестом. Она до сих пор не считает себя виноватой и все отрицает.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленобласти полиция задержала следователя, попавшегося на даче взятки.