В Петербурге могут отказаться от полиэтиленовых пакетов

В Петербурге прошли слушания под лозунгом «Что делать с мусором в городе», где обсудили возможные решения проблемы. Оказалось, людей больше всего волнует общественное регулирование раздельного сбора мусора и ввод регионального оператора.

Накануне, 9 апреля, в Северной столице проходили общественные слушания на тему “Что делать с мусором в Санкт-Петербурге”. Депутат Заксобрания и его помощники, представители коммерческих компаний, общественных организаций и неравнодушные петербуржцы собрались вместе, чтобы попытаться решить этот вопрос.

Сколько мусора в Петербурге

Как отметил Евгений Пургин, председатель Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере, сейчас неизвестно, сколько мусора в год вырабатывает Петербург. Непонятно, сколько нужно техники для его переработки, поэтому решать проблему стоит начать с этого.

Заграничный опыт на примере соседней страны

На мероприятии был зарубежный гость – Теему Лехикойнен, советник по окружающей среде Агентства регионального управления Южной Финляндии. На вопрос, сколько мусора в Финляндии, он тоже не смог ответить, но навскидку сказал, что примерно как в Петербурге. Представитель Финляндии подробно рассказал, что делают с мусором в его стране. По словам Лехикойнена, абсолютно все граждане Финляндии сортируют мусор по контейнерам. Опасный мусор, типа батареек, они сдают в специальные пункты. Бутылки – в магазины, испорченные лекарства — в аптеки. После этого мусор вывозится, перерабатывается или сжигается. Есть две отличительные черты по работе с отходами: его сжигают не для того, чтобы утилизировать, а для получения тепла и энергии, объяснил эксперт. Также в Финляндии жильцы платят не за объем мусора , а за то, сколько раз машина приезжает за отходами.

Что может и что не может Петербург в мусорной сфере

Если переносить зарубежный опыт на Петербург, то сжигать мусор ради энергии вряд ли получится – в России и так есть, откуда её брать, отметил Анатолий Язев, стоявший у истоков мусоропереработки в Петербурге, гендиректор ОАО «Автопарк №1 Спецтранс», и отметил: «Без сжигания нет никакой переработки. Раздельный сбор сам по себе ничего не даст”. По его словам, на контейнеры для раздельного сбора мусора в Петербурге в свое время выделили 59 млн рублей. Были опрошены люди и оказалось, что только 33% поддерживает этот путь, но даже 2% кинувших в контейнер что-то не то, портили всю систему, по словам Язева.

В противовес высказалась Оксана Шумейко, заместитель директора по развитию ООО «ПКФ Петро-Васт», которая курирует проект раздельного сбора мусора в Петербурге. Она рассказала, что в мае 2018 года их компания установила в некоторых районах Петербурга контейнеры для сбора мусора двух видов: макулатуры и пластиковых бутылок. Около 15 % мусора в городе, по словам Шумейко, собирает и вывозит её компания — а это много. Сейчас 30% мусора выбрасывается раздельным путем, чистота фракции равна 95%, отметила Шумейко. Это говорит о том, что население к раздельному сбору мусора готово.

Начать с истоков предложила Татьяна Нагорская, председатель правления Ассоциации «РазДельный Сбор». И объяснила, что в законе РФ закреплен порядок обращения с отходами, но её никто не соблюдает. Упор в той иерархии на то, что нужно думать не о переработке мусора, а в первую очередь о том, как не допускать его появления. « Почему, например, мы не используем графин для воды вместо пластиковой бутылки»?», задаётся вопросом Нагорская.

По мнению депутата Заксобрания Петербурга Михаила Амосова, сжигание и раздельный сбор идут рука об руку – нужно не выбирать, а использовать это в совокупности, но не устраивать свалки. Депутат рассказал об опыте Европы – сейчас во многих странах чаще переходят на мусоросжигание, строится больше заводов. Только в двух странах бывшего СССР есть мусоросжигательные заводы — по одному в Литве и Латвии — там и этого хватает. В Германии и Финляндии примерно 50% мусора сортируется, в Эстонии — около 30%.

Вопрос с региональным оператором

Много говорили о региональных операторах, которые будут введены в Петербурге с отсрочкой. Татьяна Нагорская сказала, что операторы мешают предотвращать появление отходов, ведь им наоборот выгодно, вывозить много мусора. Против регионального оператора высказался также Евгений Пургин и объяснил, что Петербург не готов к этому. Оператор, по его словам, будет монополистом. Малому и среднему бизнесу достанется всего 15% мусорного рынка. Соответственно, многие компании, которые сегодня вывозят мусор, просто разорятся: «Я считаю переход на регионального оператора сейчас – безумие. И с этим, пока можно, надо бороться. Сюда нельзя вводить монополию. Тут нужна конкуренция, чтобы было снижение цен”. К слову, по данным Пургина, сейчас в Петербурге захоранивается 96% мусора и только 4% перерабатывается.

Михаил Амосов задел область тарифов на услуги регионального оператора. Плату за вывоз отходов, по его мнению, нужно привязать к каждому дому и сделать так, чтобы человек платил только за то, сколько раз машина приезжает за мусором.

Что решили

Дискуссия шла больше двух часов и была особенно жаркой, когда речь заходила о раздельном сборе мусора и о региональном операторе. Много вопросов задавали именно по проекту раздельного сбора, который курирует Оксана Шумейко, часто интересовались утилизацией опасных отходов.

Итоги подвел помощник депутата Владимир Силантьев. Ответы на вопрос «Что делать с мусором в Петербурге» получились такими: