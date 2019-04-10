В России ужесточат наказание пьяным водителям

В России планируют ужесточить наказание водителям, которые в состоянии алкогольного опьянения стали участниками ДТП со смертельным исходом. Такое решение приняли Верховный суд и правительство РФ.

Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина, в скором времени будет разработан законопроект с поправками в статью 264 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Исходя из проекта закона, если при совершении ДТП водитель прибывал в нетрезвом состоянии, а пострадавший получил тяжкий вред здоровью, виновника будет ждать от 3 до 7 лет лишения свободы. Если ДТП привело к летальному исходу, то виновник сядет в тюрьму на срок от 5 до 12 лет (сейчас — от 2 до 7 лет). Если же авария произошла по вине пьяного водителя и в ней погибли два и более человек, наказанием станет срок от 8 до 15 лет заключения (сейчас от 4 до 9 лет).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Конституционный суд велел устранить законодательный пробел, которым пользуются пьяные водители, попавшие в ДТП.