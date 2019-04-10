В Петербурге пытались украсть скульптуру из Русского музея

Попытку оригинального похищения экспоната заметил охранник Михайловского замка. Он увидел, как двое злоумышленников, используя верёвку, спускались с моста через окружающий замок ров. По мнению охранника, один из воров пытался крюком зацепить скульптуру.

Как выяснилось, напарники совершили такую «операцию» вовсе не из-за статуи. Целью грабителей были монеты, которые туристы бросают к подножию скульптуры солдата, сообщает 78 со ссылкой на пресс-службу ГУ вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Пока воры пытались похитить «медяки», охрана Михайловского замка вызвала наряд правоохранителей. Вскоре на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и задержали двух мужчин 1983 и 1986 годов рождения. Злоумышленники доставлены в полицию.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Русский музей стал жертвой эвакуации. Причиной оказалось письмо от анонима, которое пришло на почту администрации музея. В письме указывалось, что здание заминировано.