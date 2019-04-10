Дипломаты из Палестины и России поздравили Ким Чен Ына с «Днем Солнца»

Председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын Фото: wikipedia
Председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын Фото: wikipedia

Дуайен и вице-дуайен дипломатического корпуса в Пхеньяне – послы Государства Палестина и России в КНДР Исмаил Ахмед Мохамед Хассан и Александр Мацегора поздравили лидера Северной Кореи Ким Чен Ыну с Днем Солнца. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на посольство России в КНДР.

Хасан и Мацегора встретились с членом политбюро ЦК Трудовой партии КНДР, министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. Встреча прошла в здании северокорейского внешнеполитического ведомства на площади Ким Ир Сена.

В рамках протокольной традиции от своего имени дипломаты передали министру корзину цветов и поздравительное письмо на имя председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына по случаю отмечаемого 15 апреля Дня Солнца, передаёт посольство РФ.

День Солнца – государственный праздник в КНДР, отмечаемый 15 апреля по случаю дня рождения Ким Ир Сена. В Северной Корее его прозвали «Солнце нации». По традиции в этот день корейцы получают «подарки Великого Вождя»: дефицитные продукты, сладости, в иных случаях — бытовую технику.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что стало известно, о чем говорили Трамп и Ким Чен Ын.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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