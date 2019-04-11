Пулковским высотам угрожают огни большого города

Координатор инициативной группы «Сохраним Пулковскую обсерваторию», бывший председатель Совета молодых учёных и специалистов ГАО Александр Шумилов в интервью Gazeta.SPb рассказал о строительстве в районе Пулковской обсерватории и о борьбе за научное учреждение.

В какой стадии находится строительство около Пулковской обсерватории? Что там планируют возвести?

Построены в конструкциях три больших корпуса «Зелёного квартала» (бывшего «Планетограда»). В цифрах это примерно 40 тысяч квадратных метров и около двух тысяч человек населения. Уже сейчас стройка сильно отражается на результатах наблюдений: прожектора с кранов светят прямо на телескопы. Если это здание запустят в эксплуатацию, световой поток от него останется примерно таким же, плюс добавятся сильные тепловые возмущения.

В рамках этого проекта планируют возвести 330 тысяч квадратных метров жилья (в восемь раз больше, чем сейчас), изначально планировали 1,6 млн квадратных метров. Все три цифры — 40 тыс м2, 300 тыс м2, 1, 6 млн м2 — означают разные стадии умирания пулковских наблюдений. От падения точности и проницания в первом случае до совершенно городского неба в последнем.

Ещё проекты рядом с обсерваторией: «Цветы», «ЮгТаун», «На Царскосельских холмах», казахский проект (слушания были 9 апреля). Если построить по максимальным планам и параметрам всех ППТ, то суммарно в Защитной парковой зоне поселятся 200 тыс. человек.

Каковы ваши дальнейшие планы по защите Пулковской обсерватории?

У градозащитников нет возможности раскрывать конкретные планы, чтобы не дать противнику подготовиться к этим планам. В общих чертах: участвовать в продолжающихся судах, проводить акции (в основном — перформансы и пикеты), участвовать в общегородских митингах, взаимодействовать с миссией ЮНЕСКО, обращаться в правоохранительные органы.

Сколько может стоить жилье в районе Пулковской обсерватории? Можно ли, по вашему мнению, возвести какие-то объекты здесь? Например, небольшие коттеджы?

Жильё в этой локации должно иметь дисконт относительно среднегородской цены из-за характерных для местности негативных факторов. Волхонская свалка, Южное кладбище, зоны подхода аэропорта и излучение трассового локатора делают осмысленной цену не выше 50 тыс рублей за квадратный метр.

Допустимое строительство определяется астроклиматическим расчётом. В ближайшем к обсерватории километре строить нельзя совсем ничего, на большем удалении возможны отдельные небольшие здания с очень строгими параметрами. Не более 12 метров высоты и с площадью фундамента не более 300 квадратных метров. При этом здания должны иметь очень высокую теплозащиту, на уровне немецкого стандарта «Passive house», и не иметь никакого наружного освещения. Маловероятно, что в таких условиях можно будет обеспечить комфортное проживание.

Борется ли за защиту ещё каких-то объектов в Петербурге ваша инициативная группа «Сохраним Пулковскую обсерваторию»?

У группы есть прямые союзники, например группа «Защитим Чесменский дворец», есть коалиционные обязательства. В частности, группа разделяет цели «Зелёной коалиции» и участвует в борьбе за её объекты, участвует в «Коалиции за образование, науку и культуру» и разделяет общие цели градозащитного сообщества Петербурга.

Когда группа начала работу и каких основных успехов удалось достичь за всё время?

Группа, как единая структура с системными лозунгами и единой стратегией борьбы, появилась в декабре 2016 года. Группа, как объединение единомышленников, появилась в мае 2014 года. В тот момент группа состояла из меня и Михаила Рощина, и первое, чем мы занялись — поправки в Генплан, ПЗЗ и зоны охраны ОКН.

Основное достижение — консолидация сообщества вокруг проблем и готовность петербуржцев защищать обсерваторию. Остальные достижения следуют из этого, в частности, недавнее решение о сокращении «Планетограда» в пять раз. (Которое, как уже говорилось, к сожалению обсерваторию не спасает).

Какие ещё организации сейчас занимаются защитой Пулковской обсерватории?

Всех не перечислить, это по-настоящему всенародная защита общих ценностей. «Охтинская дуга», «Группа ЭРА», «Зелёная коалиция», «Комитет в защиту Петербурга», «Гражданин Пушкин», «Санкт-петербургский союз учёных», «Ассоциация геодезии и картографии», «Федерация космонавтики России — Северо-Запад»,»Гражданский комитет возрождения образования и науки», «Русское космическое общество», а также ряд градозащитных организаций и организаций астрономов-любителей.