Сбор опасных отходов 11 апреля пройдёт в Адмиралтейском районе

В Адмиралтейском районе Петербурга граждане смогут сдать опасные отходы в экомобиль. Специальное транспортное средство будет курсировать по району с 13:30 до 19:00 11 апреля, сообщает admnews.ru.

Экомобиль будет осуществлять сбор опасных отходов в Адмиралтейском районе 11 апреля. С этой миссией автомобиль совершит остановки по четырем адресам.

Так, c 13:30 до 14:30 экомобиль будет дежурить на Старо-Петергофском проспекте, возле дома №41, у дома №8 по Дерптскому переулку он простоит с 15:00 до 16:00, с 16:30 до 17:30 его можно будет найти на Садовой улице, 88, а с 18:00 до 19:00 — на улице Декабристов, 41.

Отмечается, что жители могут сдать на утилизацию энергосберегающие лампы, батарейки и градусники. Все это будет в дальнейшем доставлено на специализированные предприятия по утилизации и демеркуризации отходов.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что экомобили и экобоксы приняли 10 тонн опасных отходов от петербуржцев.

Большую часть составили батарейки и малогабаритные аккумуляторы — 7,6 тонн. Также активно сдавали ртутные лампы.