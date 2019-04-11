ЛЭТИ вошёл в рейтинг 300 лучших университетов мира

СПБГЭУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова вошёл в итоговый список рейтинга THE University Impact Rankings. Он опубликован в британском издании Times Higher Education (THE), сообщили в пресс-службе ЛЭТИ.

Всего в списке значится 29 наименований российских вузов. Кроме ЛЭТИ в него попали ещё три университета из Петербурга.

Речь идёт о Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена и Санкт-Петербургском государственном университете.

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» занимает позицию в группе 201-300 общего рейтинга. Он также вошел в отдельные рейтинги по 10 ЦУР: «Здоровье и благополучие» , «Качественное образование», «Гендерное равенство», «Экономический рост и доступность труда», «Прочная инфраструктура, индустриализация и инновации», «Снижение неравенства», «Открытость и жизнестойкость городов», «Борьба с изменением климата», «Создание миролюбивых и открытых обществ», «Партнерство в интересах устойчивого развития».

Данное исследование даёт общую оценку вкладу университетов всего мира в реализацию Целей устойчивого развития (ЦУР), разработчиком которых является ООН.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Кремль поздравит горный университет СПб с попаданием в рейтинг лучших вузов мира.